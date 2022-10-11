來台參加國慶大會的日本京都橘高等學校吹奏樂部，所到之處颳起一陣「橘色旋風」，9日他們與北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂團在台北市自由廣場一同交流演出，台中曉明女中的學生自製日文看板歡迎京都橘高校吹奏樂部來台演出。（資料照／黃世麒攝）

國慶大會於昨(10日)上午登場，今年慶籌會特別邀請獲獎無數的日本京都橘高等學校吹奏樂部來台演出，這也是我國慶典禮首度邀請外國表演團體以近百人的大陣仗來台演出。媒體人朱凱翔則質疑：「中華民國國慶大典的主秀是日本表演團體，合理嗎？」此說法湧入破千人按讚，網友反應相當強烈。

京都橘高校吹奏部來台5天，掀起「橘色旋風」，每一場排練和預演，都聚集許多粉絲；國慶前一天還在兩廳院廣場與北一女樂儀旗隊、台中曉明女中行進管樂隊交流演出，三校的演出都博得滿堂彩。總統蔡英文不僅兩度送上台灣知名小吃慰勞橘高校學生，也在學生參訪總統府時現身與他們合照，感謝他們演出的努力。同學們昨日下午在搭機離台時，紛紛表示「想要再來台灣」。

但我們的國慶日大亮點卻是來自日本的團體，引發熱烈討論，各界反應不一。朱凱翔昨日中午就在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「中華民國國慶大典的主秀是日本表演團體，合理嗎？」

這篇文獲得超過1300個讚、逾230則留言，網友討論踴躍，紛紛表示：「國慶日必須顧及不同族群的感受」、「歷史不容遺忘」、「剛看到其他新聞日本中學樂隊表演，想為何說日台友好五十年，果不其然是斷交五十年，一直搞這種文字遊戲」、「確實有點怪。國家生日通常都是展現國威，邀請友邦跟外國使節觀賞本國的各項國家優勢。國外表演團體當然可以，但變成個人演唱會就怪怪的了」、「聽游院長致詞說到：『台灣有事，就是日本有事。』這種話要在國慶致詞講嗎」。