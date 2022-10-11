「追夢」格林（Draymond Green）出拳攻擊隊友普爾（Jordan Poole）的事件已經被傳成了陰謀論，有人說他是想藉此離開勇士以前往湖人發展。美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）根據私人消息來源在節目上爆料：「格林預計這是自己在勇士最後一年了，現在他想要去湖人，他不會告訴別人，但別以為我不知道。如果他必須離開勇士，他偏好的去處是湖人。」

無論如何，傳言已經滿天飛了，老鷹後衛崔楊（Trae Young）也是這麼想的，他推文寫道：「格林準備要前往湖人，天哪！」球評比爾西蒙斯（Bill Simmons）先前半開玩笑提出一個三方交易，湖人把韋斯布魯克（Russell Westbrook）和首輪選秀籤送去溜馬，勇士送出格林給湖人，同時從溜馬獲得騰納（Myles Turner），節省上千萬美元的豪華稅。

湖人似乎用得著格林，安東尼戴維斯（Anthony Davis）很容易受傷，他們需要穩定的大前鋒來補足深度。但是格林不擅長投外線，而且他跳脫合約就是想拿頂薪，湖人想在明年季外空出頂薪空間，傳言是留給厄文（Kyrie Irving），如果簽下格林之後也沒空間可補強了。

史密斯提到勇士續約的優先對象是威金斯（Andrew Wiggins）與普爾，最理想的情況是格林不要跳脫合約。然而這對格林來說也是證明自己的好機會，他曾經嗆杜蘭特（Kevin Durant）「我們沒有你也能摘冠」，現在他可以讓大家看看勇士沒有格林是否就無法摘冠。