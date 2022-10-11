現行義務役役期僅4個月，但因兩岸情勢升溫，兵役是否應延長早成為民眾關心焦點，國防部長邱國正日前赴立法院備詢時表示，已確定今年年底前會進行公告，但要延至1年或2年卻暫不透露。對此，前立委蔡正元就質疑，民進黨用提早2年投票換服兵役2年，「這個兩年換兩年的交易，不知道划不划算？」

邱國正本月5日赴行政院外交及國防委員會備詢，國民黨立委楊瓊瓔、李貴敏等人皆針對兵役延長一事進行質詢，想知道會延長至1年或是2年；邱國正則回應，確切要延長多久目前仍在討論中，不過因為公告期長達1年，若跨元旦後要等更長的時間，因此會趕在今年年底前公布。

蔡正元今（11）日在臉書表示，民進黨要修憲，讓年輕人可以提早2年投票，從20歲提早到18歲，但也要修改法令，讓年輕人恐須服2年的兵役，讓他不禁質疑「這是什麼交易？」

蔡正元強調，用提早2年投票換取多服兵役2年，不知道年輕人的想法是什麼？不知道年輕人的父母怎麼想？不知道年輕人的女朋友怎麼看？「這個兩年換兩年的交易，不知道划不划算？」