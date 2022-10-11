經營85度C的美食-KY(2723)公布2022年9月自結合併營收17.56億元，月增1.37％、年增2.3％，創近2年高點。使第三季合併營收51.26億元，季增達17.18％、年增0.85％，登近7季高點。累計前三季合併營收143.59億元、年減3.2％，衰退幅度連4月收斂。

美食-KY表示，儘管受疫情封控政策及總體景氣趨緩影響，亞洲市場營運尚未恢復疫情前表現，但衰退幅度已較去年同期大幅改善、收斂至個位數。美國市場則受惠同店營收成長，第三季營收規模較疫情前的2019年同期成長近20％。

美食-KY指出，美國85度C買氣持續熱絡，7～9月同店營收成長均優於歷年平均，帶動美國9月營收連18月創同期新高，來客數亦維持正成長，未見通膨高漲帶來的負面效應，對整體合併營收貢獻達近3成。

而中國大陸因疫情再度升溫，9月服務業採購經理人指數（PMI）睽違2個月再度轉為衰退，其中零售、餐飲等接觸型產業PMI明顯回檔至45。不過，美食-KY透過新產品及精準行銷持續復甦，9月同店營收連4月改善、恢復至去年同期逾95％，表現為5月以來最佳。

展望第四季及明年，美食-KY指出，停辦2年的北京馬拉松已宣布今年底恢復舉辦，整體防疫政策趨向開放，可望帶動實體餐飲消費回升。85度C在疫情期間營收較同業穩定，營運體質在門市汰弱留強後進一步提升，待疫情逆風減緩，營收恢復動能可望優於整體產業。

美國市場方面，若年底前通膨能逐漸降溫、油價相對穩定，美食-KY預期門市來客數可望持續提升，帶動營收表現。同時，目前在美國僅布局5州、門市不到70家，隨著本季恢復加速展店、擴張營業版圖，可望為集團創造重要成長動能。