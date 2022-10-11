台鐵列車撞死侵入民眾 台南站至保安站間僅單線通行 07:502022/10/11 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵台南至保安站列車撞死侵入民眾，列車目前單線通行。(台南車站示意圖/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣鐵路局台南車站到保安站間，清晨發生一起列車撞死侵入鐵道民眾事故，目前正由警方調查原因。臺鐵表示，從清晨7點01紛起，臺南站至保安站間南下與北上列車以西正線單線雙向行車，列車有延誤情形，預計要到8點30分以後才會恢復正常。 竹北市長選戰藍白合 中間選民成關鍵 共享汽機車 強打訂閱制 TTGO專車接送國慶日首航 台東往返玉里更方便 #台鐵 #台南站 #列車 #保安站 #民眾侵入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 10月16日到期 士林藝饗券還有4成沒換 04:102022/10/10 地方新聞 加完油沒送「衛生紙」 公務員大媽怒嗆：我的錶能買妳命 23:412022/10/10 社會 高雄連假首日 設計展人潮破47萬 04:102022/10/10 地方新聞 桃捷綠線G12至G13a 拚再辦公展 04:102022/10/11 地方新聞 桃園藍綠動員造勢 鄭寶清酸蛇鼠一窩 04:102022/10/10 政治要聞 社評／北韓飛彈威脅下的中日關係 04:102022/10/11 焦點新聞 蛋價每台斤小降2元 民眾無感 04:102022/10/11 生活新聞 竹縣免費施打狂犬病疫苗 「鏟屎官」帶著寵物排隊注射 14:322022/10/10 生活 藍綠議員齊轟 民眾黨寄生北市府 04:102022/10/11 政治要聞 台東文健站精彩作品前進德國參展！ 饒慶鈴曬喜訊：驕傲又感動 12:282022/10/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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