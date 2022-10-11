台灣鐵路局台南車站到保安站間，清晨發生一起列車撞死侵入鐵道民眾事故，目前正由警方調查原因。臺鐵表示，從清晨7點01紛起，臺南站至保安站間南下與北上列車以西正線單線雙向行車，列車有延誤情形，預計要到8點30分以後才會恢復正常。