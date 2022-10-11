大陸男星張翰在劇集《東八區的先生們》因襲胸、騷擾女性的不適當劇情，形象跌入谷底，該劇甚至被下架，而張翰參加另一檔綜藝節目《牧野家族》鏡頭也被刪除到只剩3秒，張翰像是劣跡藝人被封殺，豈料近日又出現類似張翰世界的翻版，但這次部分網友的態度卻力挺涉嫌性騷擾的男星。

近日一檔呼聲很高的新劇《愛的二八定律》，由人氣女星楊冪擔任主演，她與另一位知名男演員許凱搭檔，官方亦釋出了預告片，劇集開始已經見到二人結婚，過著夫妻生活，原來劇中他們只是假結婚，之後發展當然是日久生情、假戲真做。

張翰在《東八區的先生們》襲胸畫面引公憤。(圖/微博)

不過近日網上流出二人拍劇時的路透照，楊冪抱著許凱安慰對方，而坐著的許凱則伏在楊冪胸口，手臂用力抱著女方的腰臀位置，畫面又香艷又肉慾，相信會是劇集的重頭戲，然而這一幕當許凱攬著楊冪，再伏在女方胸部上緊貼再壓至變形引起不少議論。

楊冪和許凱的互動。(圖/微博)

從照片曝光後，許多人認為這只是劇情不必多慮，但有些人已經將許凱的作為將張翰畫上等號，認為許凱也有可能再吃楊冪豆腐，不過部分網友卻認為楊冪年長許凱9年，令姊弟戀充滿違和感，更指楊冪已有8歲女兒小糯米，拍戲還是要收斂一點，少接這種大尺度的戲，離譜的說法引起眾多討論。