知名釀酒公司陳姓女經理與已婚的黃姓男下屬外遇，黃的徐姓妻子發現後提告求償，台灣高等法院駁回上訴，認定陳女曾經對話中叮嚀黃男，回家後趕緊洗澡，且對方也要她將保險套帶回家，證明2人逾越普通朋友間一般社交行為，判陳女須賠30萬元確定。

徐女主張，她與黃在2013年結婚，婚後育有2名女兒，黃男在2019年到知名釀酒上班後，結識了上司陳女進而發生婚外情，陳女明知黃為有配偶之人，仍與黃常藉由職務之便，以Line通訊軟體聊天，言談間多次逾越一般男女間份際。

徐指控，陳女與黃男數次在公開場合公然出雙入對、牽手或勾手互動，甚至共同出國至日本東京、大阪遊玩，還到汽車旅館，已超過一般正常社交行為應有之分寸，足以破壞她與黃男之夫妻間誠實義務，她向陳女求償100萬元。

一審台北地方法院及二審高院都認定，陳女與黃男在對話訊息中相互撒嬌、言詞親密，表達之情感如同情侶般，顯非一般普通朋友間之情感，可見2人間曾發生性行為，並彼此叮嚀要湮滅外遇相關證據，判陳女須賠償徐30萬元。可上訴。