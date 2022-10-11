日前因誣指前中國小姐張淑娟涉入緋聞的資深媒體人周玉蔻，歷經節目請假、臉書停更幾天後，雙十節正式復出、發文開火，繼續緊咬國民黨台北市長候選人蔣萬安的家世。而一份最新的台北市長街頭民調昨（10）日也曝光，在傳統屬於綠營票區中，蔣萬安的得票拿到了第一。

YouTuber「桃園孫先生」昨前往綠營北市優勢選區之一的士林區進行市長街頭民調投票，最終的結果顯示，在台北市長三位民調實力接近的候選人中，蔣萬安的得票為28票，排名第一；無黨籍候選人黃珊珊以17票排名次之，陳時中則拿到14票，名次敬陪末座。

投給蔣萬安的民眾認為蔣「很棒」、「沒有負面新聞、很正直」，投給黃珊珊欣賞黃「做事的方式」、「有副市長的經驗」，而投給陳時中的民眾則表示陳「做得好」、「很紮實」。

而根據《TVBS》本月2日所公布的台北市長民調顯示，蔣萬安的支持度為40%，黃珊珊與陳時中的民調則分別為23%與22%，而在市民的喜好度方面，黃珊珊以49%奪冠，蔣萬安46%緊追在後，陳時中最低，僅27%，且有51%的人不喜歡他。綜合上述民調在在顯示，陳時中選情仍在低檔，就連綠營優勢區也不見得勢在必得。