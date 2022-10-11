今年56歲的陳雅倫，與其他不少香港明星一樣，近年來轉往大陸發展演藝事業。不過她也時常在社群平台分享近況，近日就有在短影片APP「抖音」上分享和「斷水流大師兄」林國斌的合照，讓粉絲驚訝她保養得宜的模樣。

雖然陳雅倫已將事業重心轉向大陸，但還是時常在各種社群平台上與粉絲互動。日前陳雅倫就有在微博上曬出兩張美照並配文寫下「這是攝於今年8月其中我最愛的兩張宣傳照！有天當我老去，希望這份美麗永遠落印在大家腦海中。。。」照片中可見陳雅倫穿著一身粉紅低胸禮服，胸口處還有一隻蝴蝶點綴，無論身材和凍齡樣貌都保持得非常好，讓粉絲驚訝直呼「青春不減當年顏。」

陳雅倫日前曬出低胸禮服美照。（圖／翻攝自陳雅倫微博）

前陣子，陳雅倫也更新了她的抖音，只見畫面中是她與林國斌的合照，並表示他們因《霸王花》相識至今已有30餘年，每次生日林國斌都會出席，也會義不容辭地幫助她，讓陳雅倫非常感激有這段緣分。兩人如此長久的感情，配上極好的顏值，讓粉絲們不禁感嘆：「郎才女貌！」

陳雅倫抖音上曬出與林國斌合照。（圖／翻攝自陳雅倫抖音）

事實上，陳雅倫的好性格也備受讚賞。過去她受邀到杭州為一個晚宴擔任嘉賓，並在微博分享了當日的盛況，而在其中一張相片中可見，一名中年男士的手在陳雅倫的胸前位置，恐有「鹹豬手」嫌疑，但她還是全程面帶笑容，並以「當保安都不能維持秩序的時候，他們竟自發性地手挽手造成人牆在台邊保護我，讓我非常感動。」的說法，似在為男子澄清。