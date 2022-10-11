高雄市長選戰最新民調顯示，民進黨參選人陳其邁支持度53.9%、國民黨參選人柯志恩支持度31.3%、無黨籍曾尹儷支持度1.6%、無黨籍鄭宇翔支持度0.9%。國民黨立委陳玉珍表示，民進黨最近這幾個月以來，發生很多荒腔走板的事，她聽到有些人要投賭爛票，因為覺得陳其邁會贏，但不要讓他高票當選，這個氛圍已經慢慢散播出來。

陳玉珍10日在政論節目《少康戰情室》指出，她前天到高雄替市議員參選人站台，在林園大寮這個比較綠的選區。陳玉珍提及，她跟當地的選民有稍微聊天一下，她說雖然大家看陳其邁穩操勝券，但民進黨最近幾年，尤其這幾個月以來，發生很多荒腔走板的事，綠營有些選民「有一些氣氛存在」。陳玉珍說有些高雄人知道陳其邁比較可能贏，所以有些人要投賭爛票，不要讓陳高票當選，覺得陳會驕傲，陳玉珍說這個氛圍已經慢慢散播出來。

此外，陳玉珍提及，柯志恩口條好，是教育出身，當她敘述如何給高雄年輕人、高雄下一代，讓他們能透過教育的方式有更美好的未來，尤其柯志恩是一個媽媽，陳玉珍認為這點的確有說服民心。陳玉珍說目前看起來陳其邁穩操勝券，但民進黨執政幫陳其邁減了很多分，她說至少風潮慢慢起來，柯志恩還是不能放棄希望，要繼續努力。