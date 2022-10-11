高雄1名女警3年前收到同單位男學長的訊息稱「我只想玩女警」、「躺下來差不會很多」，她控訴對方多次提及要帶她去摩鐵，還說「去妳家找妳」等話，向警局申訴性騷擾成立，但男方2次申請複審竟翻案，她不滿提行政訴訟，法官認為她平時與男方互動就不含蓄保守，2人對話純屬開玩笑，判她敗訴。

判決書指出，該女警控訴男警3年前4、5月期間，多次用LINE傳送性騷擾文字，某日她要前往法院出庭，而對方也要到法院處理其他案件，因此搭對方順風車，但男方卻數次提及汽車旅館，她原以為是開玩笑，後來男方回程時特意繞路，說真的要去旅館，她馬上拒絕，之後男方還說「去妳家找妳」等話。

該女警提出性騷擾申訴，並稱男方曾傳「反正躺下來差不會很多」、「我會不會一直只看到胸」、「上我個頭？讓你上」、「我只想玩女警」等文字，警局召開審性會後，決議通過性騷擾成立，但男方曾二度申請複審，最後竟翻案成功，該女警最後決定提起行政訴訟。

警方在法庭上指出，男方首次提複審遭駁回，但男方認為第2次會議部分委員無法出席，委由他人代為出席有瑕疵，應予撤銷並重審，結果成立、不成立各五票，由主席裁定不成立，均依法有據；法官認為女警與男方平時說話內容不含蓄，男方提及「去你家」和摩鐵等內容是玩笑話，女警也未曾表達不舒服或受冒犯，因此判她敗訴。