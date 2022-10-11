《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前稱，民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾向台北市市長柯文哲求官，3日遭沈提告誹謗。國民黨台北市前議員羅智強質疑，新竹地檢署3天內就寄出傳票，效率之高難得一見，綠營就是希望把吳子嘉「一劍封喉」，以挽救潰敗的選情。此說法引熱議，獲約2萬人按讚，大批網友直呼驚訝。

羅智強昨（10）日在臉書發文表示，沈慧虹控告吳子嘉，新竹地檢署3天內就寄出傳票，要求吳應訊，速度之快、效率之高，在這場選戰中難得一見。

羅智強指出，上百件有關媒體人周玉蔻的造謠案，NCC至今慢慢拖，恐怕是要到選後才會有結果；新竹市前市長林智堅涉抄襲竹科報告，有偷走國家的智慧財產權之憂，國民黨議員候選人練鴻慶、楊植斗、陳芳盈按鈴告發，結果竹科竟然不提告；民進黨台北市長候選人陳時中造勢活動，被楊植斗踢爆有600元走路工，檢調至今也沒有動作。

綜觀以上，羅智強痛批，沈慧虹案對比吳子嘉案的高效率，國家機器根本是兩套標準，「追殺吳子嘉，希望一劍封喉，挽救民進黨潰敗的選情」，所以他要聲援吳為其加油打氣，希望吳別被國家機器打倒。

此文湧入約2萬個讚、800則留言與近300次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「三天確實不尋常的快」、「真是誇張耶！嚇死人了」、「捍衛監督的力量」、「司法不能成為執政者整肅異己的工具」、「笑死人的司法制度」、「民進黨、檢調、NCC蛇鼠一窩，不意外」、「民進黨、檢調、NCC都一個樣，不意外」。