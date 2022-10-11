日本今起開放外國觀光客自由行及入境免簽證，疫情指揮中心也宣布，莫德納次世代疫苗施打對象今起擴及18歲以上民眾，北巿上周開放預約，3.7萬劑秒殺，又緊急加開1.3萬劑，今上午9時再釋出5.1萬劑莫德納次世代疫苗，供民眾預約，預計施打日為10月17至23日。

指揮中心上周三（5日）表示，考量社區仍在Omicron BA.5疫情流行期，依確診數據顯示年輕族群染疫率較高，因此11起擴大納入18至49歲民眾接種莫德納次世代疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。

指揮中心宣布擴大莫德納次世代疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）

北市衛生局今釋出5.1萬劑莫德納次世代疫苗，開放民眾到北市新冠疫苗接種平台預約，預約時間為今天上午9時至14日晚間9時，可預約的疫苗種類除莫德納次世代疫苗外，還包括幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、幼兒BNT、兒童BNT、BNT、Novavax及高端疫苗。

北市衛生局指出，此次開放預約超過8萬以上的名額，其中莫德納次世代疫苗有5.1萬個名額，施打日期則為10月17至23日。