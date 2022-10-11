資訊服務廠公布9月營收，緯軟(4953)單月營收為7.02億元，月增0.4％，年增29.0％，連續四個月創新高；第三季營收首次突破20.78億元，季增6.6％，年增30.0％；前三季累計營收58.57 億元，年增32.1％。程曦資訊(6898)9月營收0.8億元，年增24.47％，主要受惠公部門專案訂單挹注；累計前三季營收7.55億元，年增38.97％。

緯軟指出，第四季受到季節因素與工作天數減少影響，10月單月營收估計略低於9月，然核心客戶營收動能穩定，預期仍可維持穩健的成長步調，推升全年營收突破新高。

除了提升營運表現，緯軟也積極推動偏鄉教育，關注資訊人才培育。近期更與提倡適性發展、主推雙語教學的台東均一實驗中學合作。透過資訊課程及工作坊，幫助學子認識新興科技、挖掘專業興趣並培養國際化思維。另外，緯軟自2021年開始，與中華大學簽署產學合作備忘錄，近期更進一步推動共訓計畫。透過建立三階段的「SAP ABAP程式開發顧問學分學程」，協助人才強化理論知識背景、培養實務技術能力。未來緯軟也將持續與培育機構合作，讓資訊人才遍地開花。

程曦今年前三季營收創歷年同期新高，主要在於公司深耕DCRM多年，服務經濟規模逐步顯現，公司經常性服務收入逐步成長，加上今年公司接獲多項公部門的防疫紓困相關專案合約訂單，帶動整體營運再創佳績，公司目前經常性的年約客戶佔整體營收超過8成，年約客戶的續約率更達9成以上，是帶動公司營運穩健發展的因素之一。