靜宜校方積極提供新住民數位電商、網路銷售技巧及城市旅遊等培訓課程；期待能利用母語優勢，將產品賣回各自國，也可銷售給在台灣的移工與新住民。（陳世宗攝）

靜宜「國際智媒體影視學院」斥資建置先進設備及攝影棚等場域，也引進專業師資，並串聯虛擬實境等相關技術，培育跨域技術創新人才。（陳世宗攝）

靜宜「國際智媒體影視學院」鏈結產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才，同時強化地方產業發展。（陳世宗攝）

「國際智媒體影視學院」讓企業加速數位轉型，同時推動員工教育訓練，也能為學校及企業拍攝影片，功能十分多元化。（陳世宗攝）

靜宜大學結合台中市政府經發局，斥資建置先進的設備及攝影棚等專業場域，透過該校在台中東協廣場所設立的「台中跨境體驗示範基地」成立「國際智媒體影視學院」；期待提升新媒體平台使用技巧、社群行銷、品牌經營等職能競爭力。有效鏈結產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才，同時強化地方產業發展。

靜宜校長林思伶說，現在是跨世代、跨地域、跨領域，「跨」的時代，相信「國際智媒體影視學院」最符合「跨」的核心價值。靜宜長期秉持「越偏鄉越科技、越在地越國際」、「越傳統、越數位」等原則；透過教育文化、經濟發展及城市行銷深耕大台中，奠基台中連結國際。希望產官學相互合作共同培養人才，為年青人的未來、新住民的發展、台中市的城市行銷等盡一份心力。

台中市政府經發局長張峯源，以曾任經濟部及市府的經驗指出，國內商品銷售到海外，不僅要積極推動跨境電商，產品的拍照、圖說設計及影片拍攝等，也決定電子商務成敗的關鍵。東協廣場是中部地區新住民朋友最常聚集的場所，靜宜大學獨具慧眼開設「國際智媒體影視學院」作為東南亞跨境電商的基地，也對未來發展深具信心。

靜宜大學職產長魏清圳表示，數位與影像專業人才需求與日俱增，「國際智媒體影視學院」不僅斥資建置先進設備及攝影棚等場域，也引進專業師資，並串聯虛擬實境等相關技術，培育跨域技術創新人才。

在跨境電商方面，因東協廣場假日有上萬名移工聚集移動，靜宜校方積極提供新住民數位電商、網路銷售技巧及城市旅遊等培訓課程；期待能利用母語優勢，將產品賣回各自的母國，也可銷售給在台灣的移工與新住民。

魏清圳說，「國際智媒體影視學院」藉由媒體、品牌社群行銷相關課程，培育學生擔任網紅或經營自媒體等能力，並能客製化提供設備及攝影棚等場域；讓企業加速數位轉型，同時推動員工教育訓練。目前已與化妝品公會等單位合作，未來期待為學校及企業拍攝影片，加強招生與行銷，功能十分多元化。

中區林忠訓區長強調，中區曾經是台中市最繁榮商圈，雖然一度沒落，但近年每位居民在各自崗位努力付出，連續獲得2020年交通部觀光局台灣經典小鎮舊城區獎，2020年台灣城鎮品牌獎的「文化傳承創新獎」，2022年台灣城鎮品牌獎的銀獎等3個全國性大獎！感謝居民及靜宜大學、公私部門與各團體的協助，「我對中區很有信心，大家一起為中區加油」！