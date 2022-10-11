靈異探險直播主「晚安小雞」上月17日探險彰化員林鬼樓「黃金帝國」，直播時遭一名街友持刀追殺，引發社會關注；小雞私闖住宅糟大樓管理員痛批並提告，警方則依刑法侵入住宅罪嫌、違反社會秩序維護法第63條散布不實訊息移送法辦，全案釐清中。

「晚安小雞」9日做完筆錄，向警方強調絕無做假，對於私闖住宅向管理員致歉，管理員也現身痛批晚安小雞為了網路聲量造成當地恐慌，毫無社會道德心。（翻攝照片）

晚安小雞於上月17日深夜和友人在臉書直播探險廢棄的黃金帝國大樓，並稱該棟大樓曾經發生過命案，在過程中小雞遇到一名街友手持菜刀作勢攻擊，小雞與友人見狀拔腿狂奔逃命，最後躲在其中一間房間內反鎖，不過小雞在逃命期間，還不忘為商品做工商賣貨，這舉動也讓網友質疑真實性。

而對於他私闖住宅此舉也引發大樓管理員痛批，為了網路聲量造成當地恐慌，毫無社會道德心，管理員也對其提出侵入住宅告訴。

員林分局分局長楊志傑表示，黃金帝國不曾發生命案，針對網紅散佈謠言，大樓管理員已提告，警方並依違反社維法送辦，目前調查也沒有遊民追殺的事證，全案釐清中。

楊志傑指出，根據警方調閱附近監視器等相關資料並未發現有可疑持刀街友，黃金大樓也不曾發生過命案，如果直播主晚安小雞被追殺，當日就應該會報案，他的說法警方存疑，調查中。

不過小雞未經屋主同意即擅入大樓，並拍影片，大樓管理員已決定提告，警方依刑法侵入住宅罪嫌、及違反社會秩序維護法第63條散布不實訊息移送法辦。

楊志傑表示，刑法306條無故侵入他人住宅、建築物，可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金，而違反社維法散佈謠言，足以影響公共安寧者也可處3日以下拘役或3萬元以下罰鍰。