專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）9月合併營收為新台幣9.8億元，年增5.2%，創下歷史同期新高；累計1-9月營收為新台幣79億元，年增16.1％，維持歷年同期新高。

勤誠基本面持續交出好成績，但股價技術面偏弱，周K連3黑，月K連2黑，股價連續14個交易日跌破月線。籌碼面，千張大戶高持股則仍有6成。

依據研調機構DIGITIMES Research指出，2022年第四季受通膨、戰爭等不確定因素影響，雲端資料中心、品牌客戶拉貨預期轉弱，加上部分IC、零組件庫存墊高，預測第四季全球伺服器出貨季減近一成；勤誠表示，外部市場環境變化快速且層層疊加，全球通膨、地緣政治等影響持續發酵，公司將密切關注主要終端客戶需求變化，並審慎看待第四季營運，致力於達成全年成長目標。

展望2023年，資策會產業情報研究所(MIC)指出，受惠雲端應用需求帶動，預計2023年伺服器出貨量1,432萬台，年增5.2%；勤誠表示，目前嘉義新廠正積極打造三大主要新產品線，預計明年量產後將有機會推升另一波成長。