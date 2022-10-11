南韓元祖偶像男團「神話」，出道多年曾唱紅許多膾炙人口的經典作品，至今仍受到大批粉絲的喜愛。不料，成員申彗星卻在11日凌晨1點40分左右，傳出拒絕警方在首爾松坡區的臨檢酒測，而被警方以現行犯身分逮捕，警方甚至發現他所開的車，竟是曾通報竊盜的車輛，他也因此吃上「拒絕酒測」及「竊盜」2項罪名，遭到警方一併調查，也讓外界相當震驚。

根據南韓媒體的報導，首爾松坡區警察署在今日凌晨收到通報，表示「有車輛停在道路中央」因此派出警力前往調查，而警方到場後發現，將車停在路中央的就是「神話」成員申彗星，當時的他疑似喝醉酒，開車開到一半就在車內睡著，但警方要為他進行酒測時，他卻堅決抵抗。

另外，警方還發現申彗星所駕駛的車輛曾被舉報被盜，警方通知車主卻得到「不認識申彗星」的回應，因此警方最後將申彗星以「竊盜」及「拒絕酒測」兩項罪名送回警局進行調查。

據了解，這已經不是申彗星第一次因酒駕被逮，2007年時他也曾因酒後駕駛登上新聞版面，重挫原本的王子形象，如今再度爆出疑似酒駕又開贓車的離譜案件，讓不少神話迷大失所望，也在網路上引起網友熱烈討論。

對此，申彗星的經紀公司也做出回應，表示申彗星當天與友人聚會後，在飲酒狀態下用餐廳負責停車的職員送來的鑰匙開車回家，但本人不知道開的是別人的車，強調「酒駕及不知道開走的是別人的車，這一點無可辯解，十分抱歉」。 ​​​​

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