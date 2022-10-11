年底九合一選舉戰況激烈，尋求連任的國民黨台北市議員游淑慧表示，開始進入「烏賊時間」了，接下來潑髒水、搞奧步將成選戰主流；最近就連她都被針對使壞招，有人故意謠傳她確診重症、住加護病房的消息，結果被看不下去的路人反嗆：「昨天我才看淑慧上節目，她好得很。」讓她忍不住大笑。

游淑慧昨（10）日在臉書發文表示，選戰開始烏賊時間了，接下來潑髒水、搞奧步將成為選戰主流。

游淑慧指出，不只市長選戰有「大烏賊」，最近也有好幾個地方人士提醒她，連港湖地區都有人要針對她使壞招了，之前就聽說還有人謠傳她確診重症，住加護病房等消息，結果被支持者罵回去：「昨天我才看淑慧上節目，她好得很。」

此文獲得超過3300個讚、破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「這代表妳夠強，他們才要想辦法搞掉妳」、「因為妳的戰力太強了」、「妳看民進黨多怕妳」、「這就跟徐巧芯要被特別對付一樣」、「不要怕被潑髒水，清者自清，淑慧議員加油！」「選戰進到最後，大家要更團結，遇到髒水齊心反擊！相信一定勝選！」