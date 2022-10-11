現場燒大量廢棄塑膠，輻射熱很高。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
現場燒大量廢棄塑膠，輻射熱很高。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新市區永就里一處塑膠製品工廠11日早上傳出火警，由於火勢猛烈及濃煙密布，台南市消防局派出多個分隊，共16車26人搶救，初估燃燒面積約200平方公尺，目前未傳出人員受傷或受困，消防局加派水庫車支援，持續灌救中。

台南新市塑膠製品工廠大火，恐怖濃煙竄天警消續灌救。(記者爆料網提供)
台南新市塑膠製品工廠大火，恐怖濃煙竄天警消續灌救。(記者爆料網提供)
台南新市塑膠製品工廠大火 火光濃煙竄天5公里外可見(記者爆料網提供)
台南新市塑膠製品工廠大火 火光濃煙竄天5公里外可見(記者爆料網提供)

消防局今天上午約6點38分獲報，新市區永就里一處塑膠製品工廠發生火警，現場濃煙密布，遠處就能看到，現場燒大量廢棄塑膠，輻射熱很高、為了防止到延燒廠房，消防局增派人車前往灌救，起火原因有待鑑定。

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