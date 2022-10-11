香港星二代吳卓林（小龍女）是成龍和吳綺莉婚外情生下的女兒，但他始終不承認父女關係。近日吳卓林被目擊在人在加拿大多倫多，排隊領免費食物，穿著邋遢像流浪漢，看上去生活窘迫。反觀成龍的兒子房祖名則是在IG曬出搭好友勞斯萊斯跑車的照片，兩人同為星二代卻有截然不同的命運，引起網友熱議。

在網友曝光的照片中，該名網友表示吳卓林和其他民眾一起排隊，等待領取免費發放的食物，該處是多倫多的一間Foodbank（食物銀行），專門為低收入、生活上有困難的民眾提供免費救濟食物，當時吳卓林穿著有些破舊的鞋子、模樣憔悴，令人看了相當不捨。

吳卓林被拍到在領取免費食物。(圖/微博)

成龍9月推出自傳《我是成龍》，微博隨之更新此書的宣傳貼文，在9日傳出吳卓林排隊領免費食物後，不少網友湧入其微博留言「女兒在街頭領救急糧，也不關心一下」、「黑歷史都有寫出來曝光嗎」、「裡面有寫女兒嗎？有的話買來吃瓜」、「你女兒都不管了嗎？」

網友紛紛向成龍表達多關心女兒。(圖/成龍微博)

網友紛紛向成龍表達多關心女兒。(圖/成龍微博)

此時，在吳卓林被爆出街頭領救濟食品時，成龍的兒子房祖名在IG曬出名車照，他乘坐好友駕駛的千萬元勞斯萊斯，還寫道「我的司機回來了」，豪華內裝讓人羨慕不已，而兩人「同父卻不同命」的遭遇也令網友不勝唏噓。