小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球通膨造成消費性電子需求急凍，半導體生產鏈庫存修正開始對上游晶圓代工廠造成影響。然在景氣下行之際，晶圓代工市場強者恆強特性卻愈發明顯，以各家業者在手訂單來看，台積電營運估將在明年第一季軟著陸，第二季後重拾成長動能。至於聯電、力積電、世界先進等產能利用率將明顯向下修正、且面臨苦戰，明年第二季營運才可望觸底回溫。

【1】台積電淡季到 二線廠陷苦戰

半導體庫存修正已開始影響晶圓代工廠產能利用率，加上美中貿易戰持續延燒，美國發布最新法令，企圖阻止中國取得製造先進晶片不可或缺的關鍵技術與設備，讓晶圓代工廠面臨的地緣政治壓力直線上升。

【2】張忠謀受訪直言：一旦戰爭 台積將全毀

美國CBS電視台《60分鐘》（60 Minutes）台北時間10日播出中國持續威脅入侵台灣的專題報導，台積電創辦人張忠謀在節目中受訪指出，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」

【3】面板雙虎現金減資 今重新掛牌

面板雙虎友達、群創辦理現金減資，新股將在11日上市買賣，股價走勢備受矚目。不過在新股掛牌前，面板市況出現觸底訊號，供應鏈庫存水位降低，10月電視面板價格全面止跌，業內認為，如果後續年終旺季銷售表現不錯，明年第一季可望有備貨急單，將帶動面板價格反彈。

【4】新制勞退慘賠 等績效好再領

新制勞退從民國94年7月1日上路，新、舊制勞退以此為分水嶺，因而，目前新制擁有超過1,200萬戶勞工，操作績效攸關退休時可提領多少，如何將退休基金及勞保年金這二大基金提領金額極大化，是為數眾多的勞工朋友們的重要課題。 尤其今年來台股大跌，新制、舊制勞退基金及勞保基金都出現大虧，勞工要如何請領退休金及勞保年金，以確保未來老年有穩定經濟來源與支柱，實關係到每個人退休理財的大事，一定要深入了解。

【5】陸航運價重挫 出口不減反增

全球航運運價今年來持續縮水，據上海航運交易所公布的中國出口集裝箱運價指數（CCFI）顯示，截至9月底的最新指數不僅續創年內新低，美西線運價和最高點相比，跌幅更高達近9成。不過運價大幅回落帶動一波搶貨潮，反讓近期出口貨量增約3成。