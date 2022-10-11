特力(2908)集團前9月合併營收為291.07億元，年減10.51%，特力表示，隨著感恩節及聖誕節銷貨旺季，貿易客戶庫存可望降至合理水位，而台灣零售通路除持續強化自身商品差異化、亦積極整合線上線下，發展通路品牌、提供更多元的服務商品，並透過社區店的發展，待貿易客戶完成庫存調整與新客戶發酵，可望帶動特力出貨成長。

特力9月合併營收為32.5億元，其中貿易事業體受到客戶調整庫存以及去年同期出貨基期較高所致，9月營收為13.5億元，較去年同期減少5.5%，佔營收比重為42%。

特力表示，去年歐美國家迎來疫情後的報復性消費，但受到全球封控程度不一，商品海陸運輸卡關，導致需求遠大於供給，因而累積過多的庫存，高庫存的銷售環境，已經讓許多零售商逐步開始推出促銷戰，隨著感恩節及聖誕節之銷貨旺季，可望將庫存降至合理水位。

在台灣零售事業方面，受到全球金融環境的改變，升息、貨幣緊縮情勢確立，加上國內疫情仍反覆延燒，衝擊民眾消費與購屋意願，台灣房市交易冷淡，消費者對換屋、居家用品需求降低，9月合併營收為12.6億元，較去年同期減少，占整體營收比重39%；累計前9月營收123.5億元，較去年同期成長1.6%，顯示台灣零售銷售力仍持續穩定成長。

展望未來，特力表示，公司將密切關注後續發展，並與歐美客戶們保持著緊密的聯繫及時採取因應措施，待貿易客戶完成庫存調整及新客戶之發酵，可望帶動特力貿易出貨之成長動能。

在台灣零售事業方面，特力表示，儘管9月台灣零售業績雖受大環境影響，但消費者對居家用品存在剛性需求，買氣也可望逐漸回流，台灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外、亦積極整合線上線下，發展通路品牌、提供更多元的服務商品，透過社區店的發展，更貼近消費者的生活圈。