廣達(2382)9月營收1207.47億元，月減8.4%、年增47%，連續第4個月營收在千億元之上；廣達今年第3季營收3820.76億元，季增41.3%、年增46.1%；累計今年前三季營收9543.24億元，年增20.7%。外資出具報告給予廣達「表現優於大盤」評等，12個月目標價為100元。

外資法人看好廣達雲端資料中心業務，受惠於5G產業起飛，該項業務也可望突顯長期表現及專業設計know-how。另外，廣達分散客戶策略亦為穩定的獲利表現加分。

在NB方面，廣達今年9月筆電出貨530萬，月增30萬台。9月營收月月減主要是因產品組合不同，其次則是9月筆電平均單價低於上個月所致。廣達今年第3季筆電出貨1560萬台，季增26%。

此外，根據工商時報報導，廣達拿下全球第五大汽車集團通用的自駕車載電腦JDM（共同開發）／ODM訂單，供應鏈指稱，廣達已經拿下美國通用集團自駕車載電腦（ADAS Domain Controller）訂單，並且是與通用集團聯合開發，也就是所謂的JDM／ODM的模式，訂單時間4年、共計約1400萬套，預計將自2025年開始出貨，廣達平均每年訂單量都有350萬台左右。以疫情前通用集團汽車年出貨量約770萬台，最近兩年因為疫情封城與半導體零組件缺料影響，年出貨量滑落至600萬～620萬台來看，相當於廣達在通用集團車載電腦的滲透率將達5成上下。