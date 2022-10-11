大陸觀察者網11日報導，北京時間10月10日晚間，「中國駐烏克蘭大使館」公眾號再次發布通知，要求在烏人員及時避險。

中國駐烏使館稱，一段時間以來，中國在烏公民對防空警報回應出現懈怠。烏10日各地空襲嚴重，在烏人員具有極高不可測風險，使館提醒在烏人員務必在防空警報響起時第一時間進入避險場所，提前準備並攜帶應急物資。要去

大陸《環球時報》報導，烏克蘭當地時間10日清晨，首都基輔多處突然傳出爆炸聲，時隔約4個月後，基輔再次遭到飛彈襲擊。基輔一些地區一度斷電，交通中斷。除基輔外，烏克蘭其他多個城市當天也遭到飛彈襲擊，許多基礎設施、發電廠被炸。這次烏克蘭全境遭轟炸，普遍被認為是俄羅斯對此前克里米亞大橋被炸事件的報復。

使館指出，為掌握在烏中國公民最新情況，使館每月發布一次通知，要求當月所有在烏人員進行登記備案。但是，部分人員對該事項不夠重視或出於個人考慮，沒有按要求完成。

使館強調，當前烏安全形勢極為嚴峻，使館再次強調，此通知發布後，所有在烏中國公民務必按要求、按區域盡快完成本月登記備案！上月備案人員應重新登記。