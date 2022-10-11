台南1名女子小芳（化名）前年參加台南浪人祭音樂活動，期間結識1名男子，一夥人晚間在聽樂團表演，情緒正嗨時，她遭男子一把勾住肩膀，男子將她頭轉向自己並強吻，讓她暴怒報警，社會局事後調查認為騷擾行為不成立，她不服提告，法官認定已侵犯身體自主權，判男子4個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，小芳控訴原本與男方不相識，前年參加臺南安平區「浪人祭音樂活動」時，因彼此有共同朋友而見面，一起坐在在野餐墊上玩樂，不過男方晚上7時許酒後失態，趁眾人聆聽樂團表演時，先以右手環繞她右肩，與她一同跟節奏甩頭，再趁機將她頭部轉向自己並親吻其左臉頰靠嘴角處。

小芳當下受到驚嚇推開男子，並喝斥「你在幹嘛」，還用毛巾打對方，隔天決定報案；社會局性騷委員會判定此案不成立，小芳不滿提出訴訟，男子則稱當天女友一直在旁，不可能亂親人，認為小芳認錯人；近日女方也透過市議員參選人李伯利陳情，提醒民眾參與大型活動要注意安全及與他人相處的分際。

法官認為男子對小芳親吻的行為，已侵犯身體自主權，造成對方感受驚嚇、不適及心理不安全感，且事後飾詞隱瞞，始終否認犯行，也拒絕向對方道歉，迄未能獲得原諒，審酌男子學歷為大學畢業，目前從事英文教師工作，每月收入約3萬元，量處有期徒刑4月，可易科罰金。