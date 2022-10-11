受東北季風影響，北台灣在國慶連假前兩天有雨，直到國慶日當天轉乾，台北市西側最明顯。中央氣象局長鄭明典分享，這是很典型「大屯山屏障的雨型」；早期缺乏科學驗證，把該現象稱為「龜神傳說」。老一輩的台北人相信，得龜神守護，所以士林官邸所在的士林，幾乎不常下雨。

國慶日天公還算作美，雲層雖厚，至少雨勢趨緩。鄭明典指出，昨大台北地區普遍有雨，唯獨台北市西側雨量特別少，北從士林、南到中正萬華，地上都乾乾的，「這是因大屯山的屏障作用」，上述地區位處背風面，故少雨。

鄭明典說，以前非科學的解釋，稱此為「龜神」影響，甚至稱為「龜神傳說」，後來科學證明，降雨其實和地形有密切關係，尤其山腳下的士林一帶，就是不大會下雨。

事實上不只北市西側，新北板橋、蘆洲、五股等地，據網友回報也沒什麼雨，反而是東側的網友就沒那麼幸運了，有網友說內湖、南港雨下歪，汐止也是。