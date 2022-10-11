美股延續上週末跌勢，4大指數都下挫，道瓊工業指數2天下跌逾700點，費半更是成為殺盤重心，拜登政府祭出新的出口管制，限制美企出售高階半導體及相關生產設備至中國，衝擊台股今(11)日走勢，早盤重挫近500點，最低約來到13205點。

台積電ADR一舉摜破70美元、兩天跌幅逼近10%，台股現貨部分開盤重挫31元來到407元，聯電暴跌逾5%殺破36元，鴻海大跌3.5元至104元。

亞股今日補跌，日韓股市皆開低走低跌逾2%，台股跌幅則逾3%、創2年低。隨著台股開低跌近500點，新台幣早盤重貶1.62角，來到31.83元。

道瓊工業指數昨日下跌93.91點或0.32%，收29202.88點。標準普爾指數下挫27.27點或0.75%，收3612.39點。那斯達克指數重挫110.30點或1.04%，收10542.10點。費城半導體指數挫跌81.41點或3.45%，收2275.34點。