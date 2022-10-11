今年國慶煙火秀來到嘉義縣舉辦。（圖／取自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

今年國慶煙火在嘉義縣舉辦，遭國民黨嘉義縣長候選人王育敏及在地議員何子凡抨擊，花費8322萬元公帑。總統蔡英文昨（10）日晚間在臉書發文，刊出多張煙火美照，盛讚現任民進黨籍縣長翁章梁的努力與政績，讓嘉義縣升級轉型為農工大縣。此文吸引破千則留言，除部分黨內同志及支持者外，大批網友灌爆猛批，有人更直言：「花民脂民膏輔選，臉皮有夠厚。」

蔡英文昨日晚間10時13分在臉書發文，刊出多張煙火照片表示，睽違18年，國慶焰火綻放嘉義縣；這是大家都很期待的重頭戲，很開心和大家共同欣賞美麗的無人機焰火秀，為今年的國慶畫下句點。

蔡英文指出，她這幾年常常到嘉義縣，因為嘉義縣真的很忙，活動多、建設也多，經過翁章梁和大家的共同努力，嘉義縣更從原本的農業縣，升級轉型為農工大縣。

此文湧入破千則留言，除民進黨、親綠人士及支持者留言外，多數為批評聲浪。網友紛紛表示：「花民脂民膏輔選，臉皮有夠厚」、「用煙火輔選真是好棒棒啊」、「煙火是最廉價的政績，美麗但卻短暫，在節慶放放還好，但國家經營或城市建設如果如此非國家之福啊」、「執政不能分藍綠縣市，讓人覺得綠色縣市資源豐富！防疫也讓我覺得分藍綠」、「百姓很多人 弱勢團體、孤兒寡婦，吃飯錢都沒有，花那麼多錢放煙火，會不會太浪費了，是否應該做一些善事」、「辛苦小編假日還要加班了」。