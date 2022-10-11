美國上周五針對大陸晶片業發動新一波制裁，鎖定人工智慧、高效能運算及半導體設備等領域，廠商需要拿到許可證才能與大陸企業或實體進行交易，限制其推進技術的能力，引發大陸極大反彈，官媒環球時報怒嗆美國對自由貿易發動「野蠻攻擊」有專家則認為，大陸可能會採取報復行動，需要密切觀察。

美國財經媒體報導，美國除了祭出嚴格的出口限制令，還將31家大陸實體或企業列入未經核實的名單，代表美方無法確認與其交易是否安全，被認為是進入實體清單的前奏，受影響的大陸廠商包括記憶體巨頭長江存儲與晶片設備商北方華創。

美方以保護國安為由進行制裁，引起大陸半導體業界與媒體激烈反彈，官媒環球時報怒嗆美國，對自由貿易發動野蠻攻擊，將產生可怕的後果，只有真正傲慢無知的人才會相信美國可以透過這些不正當的手段限制大陸半導體產業發展。

環球時報還表示，美國的科技霸權損人不利己，儘管可能會給大陸半導體帶來短期的困難，但到頭來反而會增加大陸在科技自立的能力與企圖心。

美國升級制裁措施，讓不少專家擔心大陸會採取報復行動，更認為美中之間已經失去和解的可能，研究機構Bernstein分析師表示，「這些變化代表進一步的升級，我們不知道大陸會採取什麼應對措施，潛在的報復行動仍存在風險。」