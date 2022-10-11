日本知名導演兼演員榊英雄，在今年3月份爆出酒後性侵多名女演員並遭到控告後，雖及時出面公開道歉，並聲稱已向歌手老婆榊泉道歉並獲得原諒，希望能恢復平靜生活，但他所執導的2部電影仍被取消上映。近日還傳出家庭裂痕無法修補，在今年5月老婆榊泉已訴請離婚，並帶著2名女兒獨自生活，再度引發關注。

根據日本媒體《產經體育》報導，榊英雄的歌手老婆榊泉，現在以「和」的藝名繼續進行演唱工作，但在7月慶祝出道滿30周年之際，卻透過YouTube頻道拍影片宣布，「最近發生了很多事情，我已經改名為『橘泉』了，但接下來還會以「和」這個藝名繼續經營演唱事業」。事實上，橘泉在2005年與榊英雄結婚後，便將自己的名字改為丈夫的姓氏，如今改回原本的名字，也讓外界不禁聯想兩人是否已離婚。

有知情人士透露，兩人其實早在事件爆發後的1個多月，也就是5月就已經辦妥離婚手續，而橘泉獲得兩名女兒的撫養權，今後她將以單親媽媽的身分展開全新的生活。對此，橘泉所屬的經紀公司也做出回應，坦承「離婚是事實」，令外界大感震驚。

事實上，榊英雄自從被《週刊文春》踢爆性騷惡行，包含將男子性器官照傳給多名女演員並要求「幫吹」，甚至在酒醉後以死威脅且性侵女子後，他的演藝事業幾乎全毀，即使他出面道歉並強調「電影沒有罪」，但他所執導的兩部電影仍被要求停止上映，老婆也在4月透過官網發出「正在協議離婚」的聲明。雖事後他聲稱已獲得老婆的原諒，最後仍宣告失敗；而如今他也由原本備受期待的導演，變成家庭、事業全毀的過街老鼠，令人不勝唏噓。

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