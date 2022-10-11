振宇五金(2947)第3季合併營收為4.74億元，季增2.76%，展望第4季，振宇五金表示，公司積極發展自有品牌和引進大勢品牌，滿足消費者多元化的選擇，也將加速數位會員及會員獨特雷雕服務推廣，下半年也將再增加4家門市，預估全年業績可望超越去年。

振宇五金9月合併營收為1.52億元，年增4.68%，累計第3季合併營收為4.74億元，季增2.76%；振宇五金表示，除店數持續成長外，統計至9月防災商品整體銷售也有近10%~15%成長。其中電池、行動電源等充電用品，以及口哨、磁簧警報開關、手電筒、滅火器等防災商品均是民眾搶購目標。門市及網路通路所設立防災專區，以「手電筒」、「工程帽」、「頭燈」、「警報開關」詢問度為最高。

振宇五金前9月合併營收達13.71億元，較去年同期成長6.12%。

隨著年末修繕市場的需求大增，振宇五金「點工成金」及「工具租借」服務自2021年10月推出以來，近327位具有證照的專業師傅加入，配合賣場全天候專業人員和[email protected]數位化提供消費者專業諮詢，同時透過社區修繕教學提供面對面服務，拓展DIY修繕市場，帶動門市來客數的提升。

在展店方面，振宇五金於9月新增宜蘭、屏東兩家門市，截至9月為止門市家數來到69家，預計年底前有望達71家，因應店數迅速擴張為全面提升撿貨效率及作業品質，本月中下旬預計啟動自動化倉儲。

展望第4季，振宇五金表示，公司積極發展自有品牌和引進大勢品牌如青葉油漆、MIZUNO 美津濃防護鞋、RED BULL 能量飲料等，滿足消費者多元化的選擇，也將加速數位會員以及會員獨特雷雕服務推廣，下半年營運會比上半年好，全年業績可望超越去年。