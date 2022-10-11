大陸央煤《證券日報》11日報導，大陸十一假期後，中國人民銀行連續第二個工作日開展20億元逆回購。市場人士認為，適度開展逆回購，能滿足金融機構的資金需求，保持流動性合理充裕。同時，流動性的合理充裕，也將對資本市場的平穩運行起到有力支撐。

為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行10日以利率招標方式開展了20億元（人民幣，下同）逆回購操作，中標利率維持2％不變。鑒於當日有930億元逆回購到期，故人民銀行公開市場實現淨回籠910億元。

報導稱，今年以來，中國貨幣政策堅持穩字當頭、穩中求進，根據宏觀形勢變化靠前發力，綜合運用降準、上繳利潤、中期借貸便利(MLF)、再貸款再貼現等多種方式向銀行體系投放中長期流動性，並每日開展公開市場操作，保持流動性合理充裕，為金融有力支援實體經濟提供了適宜的流動性環境。

《證券日報》報導，「從價格角度來觀察，今年整個貨幣市場的資金利率運行非常平穩。」中信證券首席經濟學家明明表示，DR007（銀行間存款類機構7天期回購加權平均利率）長期運行在7天期逆回購操作利率之下，而且貨幣市場的資金利率波動性很小。

《證券日報》報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，今年以來，貨幣政策維持適度寬鬆基調、流動性保持合理充裕，表明了既要繼續呵護經濟平穩復甦和信心修復，又要防止過度刺激、資金空轉脫實向虛的政策信號。

展望第四季，大陸專家普遍認為流動性仍將保持合理充裕。

明明預計，今年最後一季流動性仍將保持平穩。人民銀行有多種工具來保持流動性合理充裕，從長期工具來看，年內仍存再次降準的可能。從中短期工具來看，逆回購和MLF的組合可以有效平滑流動性波動。此外，流動性的合理充裕也將利好資本市場的運行，一方面是從資金面對市場交易行為形成支撐，另一方面也會增強市場信心，對整個市場的平穩運行起到正面積極作用。

龐溟也認為，鑒於第四季MLF到期量較大，達2兆元，因此存在通過降準置換部分到期MLF的可能，如此既能維持流動性合理充裕，又能適當緩解銀行負債成本和息差收窄壓力，降低商業銀行資金成本和實體經濟融資成本，促進信貸投放和債券發行，從而創造對鞏固經濟復蘇態勢有利的、合意的、適宜的貨幣金融環境。