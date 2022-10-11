美股10日持續走低，道瓊盤中一度短暫翻紅，但還是連4日收黑，與標普500均創本月以來新低，其中，能源類股下跌超過2%最多。另外，費城半導體盤中重挫超過4%，創近兩年新低。同時，那斯達克受科技股拖累，一度下跌至10449.04點，創2020年8月以來盤中最低，同時也收在兩年新低。

美國政府對中國大陸再度祭出新的出口限制令，半導體產業未來發展將雪上加霜。本周將進入重大財報周，以及公布美國最新通膨報告。摩根大通看衰美國經濟成長，預計可能會在6至9個月內陷入衰退階段。目前，美指期在平盤附近上下震盪。

★四大指數

美股道瓊下跌93.91點或0.32%，收29,202.88點。

NASDAQ下跌110.30點或1.04%，收10,542.10點。

S&P500下跌27.27點或0.75%，收3,612.39點。

費城半導體下跌81.41點或3.45%，收2,275.34點。

★消息

美國多家重量級金融公司將在本周公布最新季報，包括摩根大通、富國銀行、摩根士丹利以及花旗銀行等。至於百事可樂、達美航空以及達美樂等，預定將在下周公布。

曾在2006至2014年擔任聯準會主席，同時也是最新諾貝爾經濟學獎得主的伯南奇表示，美國可能出現金融穩定方面的風險，但不至於變成2008年金融海嘯那般。伯南奇擔憂的主要是海外事件，包括俄烏戰爭對歐洲大陸的衝擊，還有美元獨強帶來的金融壓力。

★分析

摩根士丹利認為，庫存、勞動力成本以及其它潛在支出等正嚴重影響企業現金流部分。市場已經開始出現不好的現象，最近幾周，一些指標股的營收均都是下滑的。

美股分析師指稱，通膨依舊居高不下，且美股尚未完全消化聯準會大力的緊縮貨幣政策，故美股仍有進一步下修空間。2022年迄今，標普500已經下跌超過24%，可能創下自2008年金融海嘯以來最差年度表現。

獨立財務顧問機構IAA預估，美股可能繼續下跌，因為不管是經濟成長或是企業獲利都會明顯向下，且聯準會還會繼續升息，甚至會把高利率維持更長一段時間。因此，最好為經濟衰退做好準備。

美國投資集團BTIG呼籲，別再期待標普500會V型反彈。本周標普500可能會進一步下跌，有機會在10月下旬跌至3400點。雖然恐慌指數VIX沒有過於異常，但總經利空一直在推升公債殖利率以及美元匯價，這些都是不利美股後市發展。

摩根大通示警，美國可能會在6至9個月內陷入經濟衰退，非常嚴重的多項利空，可能會在2023年促使美國以及全球經濟步入衰退階段。無法確定美國經濟衰退可能會持續多久，最好仔細評估未來該怎麼走。