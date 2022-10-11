★類股

標普500的11大類股中，只有工業、必需性消費品、原物料以及公用設施4個族群收紅，但漲幅僅在0.3%上下。另外，能源產業大跌約2%，資訊科技收跌近1.6%，房地產也跌超1%。

★重磅股

晶片類股在過去連漲3日後，現在又連跌3日。費城半導體指數大跌3.45%，是2020年11月3日以來，首次收在2300點以下，盤中一度跌逾4%也創近兩年新低。個股中，高通收跌超過5%，博通跌近5%，應用材料下跌超過4%，Nvidia下跌超過3%，美光下跌超過2%，英特爾下跌2%，AMD下跌超過1%。此外，納微半導體收跌逾11%。

龍頭科技大廠漲跌互見，特斯拉收跌0.05%，連跌4日，是6月17日以來最低。FAANMG六大科技股中，微軟跌2.1%，連跌4日來到2021年元月以來新低，谷歌母公司Alphabet跌逾0.8%至9月30日以來新低，亞馬遜跌近0.8%，連跌4日至9月30日以來新低。至於7日創9月27日以來新低的奈飛，收漲逾2.3%，Facebook母公司Meta收漲近0.3%，蘋果也反彈0.2%並結束連3黑陰霾。

★焦點股

據悉，蘋果2023下半年將推出的iPhone 15，最高階版本可望搭載蘋果A17仿生晶片並採用3奈米製程，預定交付台積電代工。目前唯一能與台積電在先進技術上競爭的是三星電子，三星在3奈米產品上也急起直追。不過，分析師預估，三星第2代3奈米製程最快要到2024年才見成熟，因此蘋果A17還是給台積電代工。

亞馬遜將在未來5年之內，投資超過10億歐元用於擴充歐洲電動貨車數量方面，加速實現凈零碳排目標。因此，歐洲區域的電動貨車最晚於2025年前，可望從3000輛增至至少1萬輛。

瑞銀因預計汽車產業將供過於求，故把評級從中性降至賣出，福特汽車收跌6.9%，至於把評級從買入降至中性後，通用汽車也跌約4%。

宣布有安全上疑慮，在召回幾乎所有售出車輛後，特斯拉勁敵Rivian收跌7.3%。

受中國新冠疫情影響，博弈股大跌，永利度假村大跌12.3%，拉斯維加斯金沙跌近7.6%，美高梅也跌近3.7%。

★台股ADR

台積電下跌2.31美元或3.31%，收67.44美元，換算台股價格為427.14元。

聯電下跌0.16美元或2.76%，收5.63美元，換算台股價格為35.66元。

日月光下跌0.13美元或2.50%，收5.07美元，換算台股價格為80.28元。

中華電信下跌0.05美元或0.15%，收34.18美元，換算台股價格為108.24元。