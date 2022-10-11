說到老天母人心目中的日本料理口袋名單，就不得不提到開立超過20年的「七味屋」。原址位於中山北路的巷弄之間，由日籍老闆與台灣妻子一同經營，用簡單卻雋永的家常美味，陪伴天母的居民走過歲歲年年。近年店址遷至天母西路巷弄，時光洗鍊了店內與店外的裝潢，但留下店家對道地日式料理的初心，有無外送與七味屋合作，為民眾精選必點店內餐點，把平價道地的日式美味，打包送到家。

繁忙的上班生活，一般民眾常常忽略營養均衡的重要，七味屋的「炙燒鮭魚沙拉」使用生食級鮭魚以大火炙燒至表面粉嫩微熟，入口即化的表層油脂、生魚片的滑軟口感，再佐上生菜、洋蔥、番茄與山藥等新鮮食旬食材，是喜愛輕食、追求健康的顧客不可錯過的選擇。

看著琳瑯滿目的串燒菜單，點一份「鹽烤牛肋串燒」，上頭蔥花大把大把地鋪蓋在香氣濃郁的牛肋條上，經過嚴謹的火侯掌控與料理細節，讓牛肋口感厚實帶有嚼勁，油脂完美鎖在牛肉裡，每一口都能吃到幸福的感覺。

明太子山藥作為居酒屋菜單中常見的固定班底，七味屋選用新鮮溫潤的山藥鋪上滿滿的明太子，焗烤後明太子乘著油脂緩緩從邊緣流下，趁滴到桌上前趕緊塞入嘴中。

如果要點一道菜來鑑定是否為七味屋的老粉絲，「泡菜炒豬肉」就是最好的試金石。店內獨門的泡菜酸味比以往吃到的再更加突出，酸而不膩味道爽脆，搭配軟嫩豬肉大口咬下，酸酸辣辣十分開胃，讓人白飯一碗接著一碗。

酒蒸蛤蜊不管在夜市攤位、居酒屋都是人氣餐點，一口蛤蜊肉，一口蛤蜊殼舀起的湯汁，氤氳酒氣、淡淡酒香，暖心暖胃洗滌疲倦的身體，補足一天所需的元氣。

日本當地屋台定番出現的料理，就是炒烏龍麵。七味屋的「日式炒烏龍」承襲了日式口味精髓，麵條穿上鹹香風味醬汁，最後再撒上舞動的柴魚片增添鮮美口感，微鹹微甜的味道，擄獲大人小孩的心。

吃膩了便利當店的飯糰，不妨點一道「鮭魚烤飯糰」體驗醇美醬香留在齒頰間的美味。使用慢火細細煎烤，才能完成帶有焦香鍋巴的金黃米飯，飯粒之間鑲嵌細碎鮭魚，豐富口感也極具飽足感。

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