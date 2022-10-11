中新社聯合國11日報導，第77屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會(聯大一委) 當地時間10日在紐約聯合國總部召開。中國代表團團長、裁軍大使李松在一般性辯論中發言，說明中方對當前國際安全形勢看法，深入介紹全球安全倡議及其重大意義，並就軍控、裁軍和防擴散問題提出中國主張。強調冷戰思維是國際和平與穩定最大威脅。

李松表示，當前國際安全以及軍控、裁軍和防擴散機制面臨冷戰結束以來最嚴峻挑戰。冷戰結束30年了，但冷戰思維仍是國際和平與穩定的最大威脅。個別國家渲染大國競爭與對抗，強化軍事同盟合作，挑撥激化矛盾，嚴重影響大國互信，破壞全球戰略穩定。防擴散領域雙重標準盛行，對國際核不擴散體系造成衝擊，使熱點問題複雜難解，惡化國際安全環境。集團政治、打壓異己大行其道，毒化多邊機制合作氛圍，帶來嚴重負面影響。

李松強調，大國互信與協作是國際安全與穩定的根本保證。核武器國家必須摒棄戰略競爭、陣營對抗理念，放下獨享安全、絕對安全的想法，致力於通過對話合作，重建戰略互信。五核國領導人今年1月發表的聯合聲明對防止核戰爭、避免軍備競賽具有重大深遠意義。五核國應加強溝通協作，維護戰略平衡與穩定。希望所有核武器國家積極回應聯合國秘書長古特雷斯和中方長期呼籲，採取不首先使用核武器政策。

李松指出，當今各國互信下降、衝突對抗增多，不是因為聯合國憲章宗旨和原則過時了，而是它們受到所謂「基於規則的國際秩序」的衝擊。個別國家和國家集團的「家法」「幫規」不能取代《聯合國憲章》。聯合國會員國應踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。針對美國和少數西方國家的有關消極動向。

他強調，美英澳核潛艇合作違反《禁止核子器擴散條約》目的和宗旨，衝擊國際原子能機構保障監督體系，構成嚴重核擴散風險，破壞地區和平與穩定。中方呼籲國際社會特別是國際原子能機構成員國對此高度重視，認真充分討論、慎重處理，維護國際核不擴散體系的完整性和有效性。美國應停止發展、部署地區和全球反導系統，不應在亞太和歐洲部署陸基中程飛彈，不得在亞太複製「核共用」。

李松發言強調，多邊軍控與裁軍機制的工作與國際形勢發展息息相關。天有不測風雲，但需堅持治理安全環境和政治氣候。為此，必須超越冷戰思維，秉持共同、綜合、合作、可持續的新安全理念，切實尊重和保障每一個國家的安全，共同構建普遍安全。中國願與國際社會一道，為此作出不懈努力。