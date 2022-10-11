保瑞(6472)9月營收為18.05億元，年增加308.65%，創歷史新高。保瑞表示，子公司安成於9月正式完成交割，納入保瑞集團合併營收，推升營收跳躍成長。安成近期亦傳捷報，用於治療胃食道逆流疾病之Dexlansoprazole DR Capsule（以下簡稱DLS）甫獲美國FDA正式核可並取得藥證，安成未來將持續優化產品組合，擴大自有產品國際授權及經銷代理產品於美國市場的銷售；保瑞旗下CDMO也受惠併購效益與訂單量提升，雙營運動能加持，帶動集團獲利穩定成長。

根據調研機構GII所做的研究報告指出，全球學名藥的市場規模，2021年的總銷售額為3,214億美元，2016～2021年的年複合成長率是4.7％；其中，特殊學名藥的市場規模，2020年達573億美元。安成具備高門檻藥品研發及製造技術，更成功商業化具高度市場利基之特殊學名藥及505(b)(2)新劑型藥，DLS緩釋口服劑型即為近期成功案例。

保瑞表示，安成旗下製造廠將逐步轉型為CDMO，提升產能與效能的同時，並與集團CDMO量能整合，部分放大量產產品將可於集團旗下製造廠生產，以期大幅降低成本，強化市場競爭力。此外，安成於9月併入保瑞，因應經營權轉換，部分產品遞延出貨，但營收表現仍優於平均。安成專注自有產品的開發授權以及藥品的經銷代理，主力美國市場銷售，目前自有產品DLS學名藥已取得FDA最終核准，預計明年上市，短期將同時銷售授權學名藥及自有學名藥，但自有學名藥相對擁有較佳的毛利表現，不僅有助搶攻市佔，亦可帶動獲利，輔以旗下數個產品預計於明年陸續取得FDA核准上市，新的產品也積極洽談新的經銷機會，均可為安成帶來穩定營收與正向成長。

除了安成的加入助益營收翻倍成長，保瑞集團CDMO本業營運出貨穩定，加拿大廠與竹南廠更陸續帶入新客戶，除初期技轉與試製帶來營收貢獻外，並持續優化旗下代工品項組合，輔以訂單量與代工價的提升加持，營收穩定成長。保瑞表示，以台灣為中心的CDMO產業逐漸嶄露頭角，保瑞集團具備相對豐富的資源，不論是大分子到小分子的CDMO業務、藥品經銷、學名藥與505(b)2研發與銷售，不僅是台灣產能最大藥業集團，同時也能提供多元與一條龍的國際化服務。保瑞也將持續進行策略性資源整合，強化集團整體營運架構與集團CDMO的研發量能，發揮併購綜效，帶動集團整體營收與獲利快速成長。