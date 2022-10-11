2023年起，歐盟將進行進口商碳排放申報，2026年啟動碳邊境稅制，未來出口致歐盟商品需繳足額CBAM憑證。碳排放大戶可透過實物交割的「碳權期貨」進行碳權價格上漲的避險，或持有到期交割換取碳排放配額，以抵銷碳排放量。國內目前尚未推出碳權期貨ETF，因此，企業需透過海外相關碳權期貨進行避險，目前全球共有9檔主要碳權相關期貨ETF，標的期貨包含歐盟額(EUA)，加利福尼亞碳配額(CCA)，區域溫室氣體倡議(RGGI)和英國排放配額(UKA)等。

全球9檔主要碳權相關期貨ETF，美國有4檔、韓國4檔、香港有1檔，分別如下：

美國：發行公司為金瑞基金Krane Shares，證券代碼分別為KRBN、KEUA、KCCA、KSET，該4檔ETF的規模，至8月19日止，以KRBN規模最大，達333.44億新台幣，發行日為2020年7月30日。

韓國：4檔基金分別由3家公司發行，三星發行的證券代碼為400570 KS，NH Amundi發行的證券代碼為401590 KS，SHINHan sol發行的證券代碼為400590 KS及400580 KS。該四檔ETF規模，以三星400570 KS規模最大，至8月19日止，資產規模為16.7億元新台幣。

香港：發行單位為中金公司，證券代碼有3060(港幣)，83060（人民幣），9060（美元），至8月19日止，資產規模為4.42億元新台幣。