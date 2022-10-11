來自烏克蘭的Tanya表示，烏克蘭目前還沒有星巴克，她來台後第一次去消費，買了人生第一杯星巴克。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

星巴克是全球連鎖咖啡店，來自烏克蘭的Tanya表示，烏克蘭目前還沒有星巴克，所以烏克蘭人到國外的行程一定有星巴克，她來台後第一次去消費，買了人生第一杯星巴克，她對店內環境、飲料口味、店員服務非常滿意，最令她無法接受的是售價太高，因為她在家鄉坊間的咖啡店，只要花台幣35元就能買到一杯濃縮咖啡，她說，「我應該沒辦法再來了」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（10）日上傳最新影片，烏克蘭正妹Tanya透露，許多烏克蘭人到國外旅行，一定會去星巴克消費，因為烏克蘭目前還沒有星巴克門巿。她曾在烏克蘭的一本雜誌專欄看到，兩年前星巴克原本打算在首都基輔開3間門市，但並未成真，後來她在另一本烏克蘭經濟雜誌看到，星巴克評估自家售價在烏克蘭市場屬高價位，巿場拓展不易，因此打消展店念頭。

Tanya表示，雖然烏克蘭沒有星巴克，但有很多很好喝的特色小咖啡店，她通常會點一杯拿鐵坐一下午，一邊喝咖啡一邊畫素描。Tanya說，她來台灣後第一次到星巴克消費，點了巧克力可可碎片星冰樂，她說這是她人生第一杯星巴克，店員將她的名字手寫在杯身，她驚喜地說，「我有被尊重的感覺」。

Tanya說，台灣的星巴克環境真的很舒服，店員也超級友善，門市的商品琳瑯滿目，是拍照打卡的好地方，唯一最讓她無法接受的是售價太高，讓她忍不住說，「我應該沒辦法再來了」，因為她在烏克蘭利沃夫坊間的咖啡店，只要花35元台幣就能喝到一杯濃縮咖啡，40元可買到卡布奇諾，拿鐵則只要37元。