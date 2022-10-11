自媒體時代來臨，不少公司常在社群祭出奇招，以擄獲更多潛在顧客的視線。近來大陸海南飲料品牌1日起，在抖音直播帶貨，8日的直播，更邀來一群美女穿緊身衣配熱褲，秀出傲人上圍和白嫩美腿，令粉絲眼睛大吃冰淇淋，哪料才開播5分被官方中斷，讓網友不服喊：「怎麼就擦邊球了」。

綜合陸媒報導，飲料品牌1日到5日皆有直播帶貨，可見美女們拿產品熱舞，即使瓜子臉上戴著口罩，仍看得出五官相當精緻，不過這5天的8場直播下來，平均觀看次數不到5000人，後來停播2天後，才在8日晚間重新開播，卻疑似因衣著問題數度被官方中斷。

多數網友認為部分人衣著暴露的批評很不合理。(圖/微博)

有部分網友批評美女們穿著暴露，「永遠愛擦邊，永遠不會改」、「穿這樣是要去賣的嗎？胸大還要人家看呀」、「低俗啊衣服穿得好少」；然而，多數網友則抱不平：「除了搔首弄姿，胸是用海綿墊出來的，也沒什麼大不了」、「男人喜歡看美女，喜歡看身材豐滿的美女，怎麼就低俗了」、「這都能叫擦邊球，沒有絲毫露點行為，要不穿上黑袍子只準露眼睛如何」、「這麼多網紅瘦臉沒人管，這樣豐滿的美女口誅筆伐，說到底是人的心態有問題。」

飲料廠商回應，開直播僅是為了賣貨，不清楚網友評價。(圖/微博)

針對他們這次美女熱舞直播一事，該集團則澄清，開直播是因為產品需要，不清楚網友對直播時的評價，不過他們其實早有2次因違背社會風俗被罰款。對此，海南市場監督管理局也做出回應，表示已收到多次民眾檢舉，正在密切關注此事，也會研擬完整的處理方案。