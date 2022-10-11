受到國內石化業者罷工影響，造成全國汽油或柴油短缺，週末期間法國全國各地近2成加油站，陷無油可供的窘境，法國總理柏納（Elisabeth Borne）對此表示，一週內情況將有所緩解，但法國知名企業主認為政府低估了現在事態的嚴重性。

綜合《法國24》（Fance24）、土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）9, 10日報導，上週日，隨著石化業者道達爾能源（TotalEnergies）和埃克森美孚（Esso-ExxonMobil ）的工人罷工邁入第 13 天，法國各地的加油站面臨燃料短缺，許多加油站大排長龍，而且民眾仍然加不到半點燃料。

Jusqu’à quand patienteront les Francais ? pic.twitter.com/RSdAe7v7yT — VERITY France (@verity_france) October 9, 2022

由於工人罷工，法國目前6座煉油廠中有3座停產，減產60%，相當於每天 740,000桶汽油。截至9日報導，道達爾能源的大約3,500個加油站都面臨燃料不足，幾乎佔了法國所有加油站的三分之一。

The fuel shortage continues to spread in France.



20% of the country's stations are affected by outages, in particular because of the strike movements in the refineries of TotalEnergies and ExxonMobil to demand wage increases 🔥 #France pic.twitter.com/tW8z6d7BLp — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 9, 2022

政府數據估計，只有19%的加油站受到影響，法國北部地區尤其短缺。但法國連鎖零售業者U超市（Système U）總裁舍爾徹（Dominique Schelcher）告訴《法國新聞》（franceinfo》政府數據嚴重低估了現在的事態，U超市本身也有經營加油站，更添可信力。

舍爾徹表示：「只有（法國）西部還有燃料庫存，」「這個週末不可能在法國北部、東部和南部叫到燃料」 ，他認為，除了會造成私家車感到沮喪之外，燃料 短缺將會使宅配業者、醫療救護、物流業者和出租車業者在內的企業陷入混亂。

「讓我擔心的是身障人士身上的事情，因為如果這種情況繼續下去，我們就有可能無法到達他們身邊，」一名計程車司機說，他在巴黎的加油站等候。 「我的儲備油箱只剩下一半了。」

據《安納杜魯新聞社》報導，法國總理柏納9日時正阿爾及利亞進行國事，接受媒體訪問時她表示：燃料短缺將在「本週內」緩解。道達爾能源歐洲煉油廠負責人杜蘭德 （Jean-Marc Durand)）告訴新聞頻道 BFMTV：「如果工人結束罷工，要恢復正常節奏也還將需要一週的時間。」

法國環境部長貝許(Christophe Bechu)敦促法國人「保持冷靜」並「表現出責任感」。 貝丘在接受《法國新聞》新聞頻道採訪時表示：「情況應該會繼續改善。」他補充說，目前沒有計劃在全國範圍內進行配給管制。

不過社群網路上影片卻揭露了警察督導加油站，如果民眾油箱還有油那就不能加油，要留給油箱比較空的。