南韓女星孔曉振和歌手Kevin Oh將於美國時間11日下午，韓國時間12日早上在紐約與雙方親友舉辦小型婚禮。兩人表示他們在4月交往，克服了10歲的年齡差後，決定結婚共度一生。

據韓媒報導，孔曉振所屬經紀公司Management Soop宣布，孔曉振和和歌手Kevin Oh將在美國舉行婚禮，孔曉振將在電視劇《問問星星吧》的預定拍攝結束後飛往美國結婚，並在婚禮結束後繼續拍攝計畫。他們於4月首次公布戀情，並於6個月後決定一起展開新生活。

過去在孫藝珍與玄彬的世紀婚禮中，孔曉振從閨密手裡開心接到了捧花，似乎也接受到了好運氣，與Kevin Oh戀情隨後曝光，認愛僅半年就宣布結婚。不過Kevin Oh過去就有在IG上發表韓、英長文，表示「兩年前我認識了一個女人，隨著時間的推移，我意識到我們需要彼此。她成了我一生中最好的朋友和靈魂伴侶。」同時宣布喜訊提到「我將要稱她為我的妻子。」並描述未來婚禮細節「我本來打算在首爾舉行婚禮，因為我要和一位在韓國備受喜愛的演員在一起，但出於私人原因，婚禮將在家人和老人所在的地方舉行。」除此之外，還曬出自己寫的歌、孔曉振寫歌詞的《你我入睡的凌晨》的樂譜。大膽示愛的舉動讓不少粉絲都沉溺在粉紅泡泡之中。

Kevin Oh PO出長文分享喜訊。（圖／翻攝自Kevin Oh [email protected]_）

模特兒出身的孔曉振，出道20多年，作品包括《料理絕配Pasta》、《最佳愛情》、《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》、《嫉妒的化身》等多部經典韓劇，榮獲多項演技大賞。而Kevin Oh在2015年於節目《Superstar K Season 7》中獲得了冠軍。之後，在2016年發行首張單曲〈昨天今天明天〉（어제 오늘 내일）正式出道。2019年參加節目《Super Band》，兼任樂團After Moon的主唱和吉他手。