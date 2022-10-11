民進黨台北市議員王世堅與無黨籍台北市長候選人黃珊珊的交情不錯，過去曾數次表示對方清廉又正直，昨（10）日兩人在同一個活動巧遇，互動引起關注。民進黨台北市長候選人陳時中被問到此事，則說黨有黨紀，一切依規定辦理。

黃珊珊昨日出席里民活動，到場時王世堅剛好也在同一場活動中致詞，隨後互相握手致意，但因王世堅過去曾說過情感上支持黃珊珊，兩人的互動備受關注，王世堅因此向媒體強調，理性會戰勝感性，他當然會支持民進黨提名的候選人。

昨晚陳時中出席活動時，有媒體詢問「王世堅去黃珊珊的場子」，讓陳時中當場愣住，隨後指出自己下午也在跑行程，對此事並不清楚，不過他們有各自的交情，黨也有黨的黨紀，一切依規定辦理就好。

今日上午陳時中再度回應此事，解釋自己當時以為王世堅參加黃珊珊辦的活動，但事實卻是兩人一起參加別人的活動，而這屬於個人自由，也希望媒體日後問問題時可以精準一點；至於若王世堅表態挺黃珊珊，陳時中則說那不是我的權責跟判斷。

此事引起PTT網友討論，許多網友留言表示「這樣就要祭黨紀喔？」「這不是恐嚇是什麼？」「不能反求諸己，不能回應民情，只想祭黨紀，無能傲慢官僚」、「民主進步黨的民主，小老百姓當然不懂」、「民主進步 = 剷除異己」。