1名女網友日前遭公公控訴不盡責，原因是她的婆婆近日確診，公公才照顧第2天就不滿打電話抱怨，痛罵她怎麼不幫忙送三餐，她無奈說自己雖是全職家庭主婦，「我必須為了其他家庭而著想，因此能避免就避免直接接觸啊」；其他網友則認為這就是公公在情緒勒索，「直接嗆他那是你老婆還是我老婆」。

「剛成為他人媳婦不久，許多事都不懂的我這兩天遇到一件事，讓我深深的思考」，該女網友在Dcard發文，她說婆婆近日確診，由公公負責照顧，日前公公狂打電話給她，她沒接到，公公就打給她的父親、丈夫，內容是罵她身為媳婦，怎麼沒有幫忙送三餐，怒罵她沒有盡媳婦責任。

該女網友無奈稱她是全職家庭主婦，「我必須為了其他家庭而著想，因此能避免就避免直接接觸啊」，丈夫因為工作平時不在家，丈夫其他兄弟姊妹都在外縣市，她認為公公照顧婆婆第2天就不滿，拿她當情緒發洩出口，她則解釋第一時間都有關心婆婆，也說可以幫忙訂外送。

該女網友為此PO文問說這是應盡的責任嗎？其他網友留言「就是妳公公在情勒而已，要說職責，也是妳先生做兒子的有責任」、「現在又不是五十年前，哪還有什麼媳婦的責任」、「什麼叫媳婦的責任？自己父母都不會這麼理所當然了，更何況那還是別人的父母」、「直接嗆他那是你老婆還是我老婆」。