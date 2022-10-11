民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城7日喊話新北市長侯友宜，即刻宣布何時請假競選，以維持行政中立。對此，資深媒體人韋安驚呼，林佳龍哪來的勇氣？這舉動又一桿子打翻好幾個自己人。

針對林佳龍說為了維持「行政中立」，侯友宜必須要馬上請假一事，韋安今(11)日在臉書質疑，新北市議會本會期要到10月20日才休會，侯友宜若請假，綠營議員會放過他？難道不會認為侯友宜逃避監督，不尊重議會嗎？

韋安認為，林佳龍這番話根本是自打臉！首先，林佳龍4年前競選台中市長連任時，根本沒有提前請假參選；此外，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁至今也沒有請假參選。若照林佳龍的標準，韋安說上從行政院長蘇貞昌，下到各部會官員，現在已經狂跑輔選行程，也都是行政不中立，應該趕快請假。

「林佳龍參選新北市長以來就是『狂』」！韋安說林佳龍時常心不在焉「亂講話」，已把新北講成台北好幾次，提出的政策、政績，又時常是林參選人「打臉」林前部長、林前市長。如今為了逼侯友宜請假，又把自己的同志全都打翻在地，韋安諷刺表示，林佳龍實在是好大的勇氣。