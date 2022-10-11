受到美股四大指數上周五壓低影響，今早台股開盤加權指數摜殺逾500點，新台幣匯價一早開盤後，也又再度貶破31.8元，呈現股匯雙殺。

台股在雙十節後的第一個交易日，迎來的是「灰頭土臉」，但法人認為，美國將於13日公布CPI與就業、零售銷售等數據，由於CPI走勢牽動聯準會對於資金緊縮的態度與速度，包括台股在內的全球金融市場，將聚焦CPI數據走勢是否反映通膨確實朝緩和方向前進。另外，台灣選舉將於11月下旬登場，隨著時間日趨靠近選舉，在政策與籌碼做多之下，預期選前能維持指數守穩萬三之上，若投資氣氛轉佳，更有利於指數彈升力道。

法人認為，從目前到11月初，陸續會有重要法說陸續登場，因此財報表現與對未來產業展望等訊息，仍將持續牽動市場投資情緒；部分企業財報也將受惠匯市波動；根據產業調研，若參考過往經驗，料調整期仍將持續至明年上半年。

台北外匯經紀公司今早新台幣開盤匯價為31.74元，貶值7.2分，開盤10分鐘內最低匯價為31.82元，貶值1.52角。