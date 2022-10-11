金管會證期局宣布，核准華南永昌投信申請募集「華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金」，旗下包括2檔子基金，應於核准後6個月內開始募集，30天內募集最低成立金額新台幣3億元。

2檔子基金為「華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金」及「華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金」，由聯邦銀及陽信銀擔任基金保管機構。其中，後者總面額等值新台幣100億元，包括新台幣級別50億元、美元級別等值新台幣50億元。

證期局表示，「華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金」的追蹤標的指數，為「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」。「華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金」的追蹤標的指數，則為「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」。

證期局指出，上述2檔子基金自成立日起6個營業日起，在扣除各項必要費用後，應儘可能追蹤標的指數的績效表現為操作目標，且投資於標的指數成分股的總金額，均不得低於該基金淨值的90％。