歐洲股市周一小幅下滑。投資人在本周重要企業財報公布之前保持謹慎；另外圍繞在地緣政治衝突擴大的情勢，也影響了投資信心。

周一泛歐Stoxx 600指數一度上漲，收盤下跌1.55點或0.40%，為390.12點，並將跌勢延續到連續第四個交易日。

俄羅斯發起自開戰以來最廣泛的空襲，讓地緣政治情勢在周一惡化。俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)稱空襲是對克里米亞大橋爆炸事件的反擊。

Stoxx 600指數在過去四個交易日總共下跌了3%，主因為市場擔憂各國央行激進收緊政策，將會阻礙經濟成長。例如上週五公布的美強勁就業數據，澆熄了市場對聯準會改變政策取向的寄望。

目前市場基本上已經預期聯準會將在下個月息75基點。有鑑於此，投資者正在關注本周即將發佈的包括各大銀行第三季財報，以評估物價壓力的影響和經濟成長的前景。

法國CAC 40指數下跌0.5%。由於工業活動低迷，法國央行下調法國經濟成長前景。

科技股下跌1.9%，為歐股下跌最多的板塊，其次為房地產股下跌1.3。然而仍有部分板塊上漲，化工股和零售股分別上漲1.7%和1.4%。

艾司摩爾(ASML)跌3.26%，報432.65歐元。由於美國祭出出口管制，包括將中國阻絕於部分半導體晶片供應之外，讓許多晶片股紛紛下挫。

歐洲其它重要晶片製造商包括英飛凌、貝思半導體等，都下跌在1%至3%之間。

對中國曝險較多的奢侈品公司，包括博柏利(Burberry)、開雲(Kering)、LVMH集團、愛瑪仕、歷峰集團(Richemont)都下跌在1%至2%之間；主因為中國假日的支出下滑，以及在中國國慶的黃金周出現新冠疫情再度升溫和惡化情形。

雷諾汽車上漲2.4%，報31.42歐元。該公司與日本合作夥伴日產共同宣布，正在對聯盟的未來進行「充滿信任的討論」。