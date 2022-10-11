美國商務部7日宣布一項新的出口管制措施，美國企業未來除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。根據美國財經媒體預估，中國晶片代工龍頭廠中芯國際受新管制措施影響，明年的營收成長恐腰斬。

分析師Charles Shum發布報告指出，2023年中芯的銷售成長，恐較先前預估的5%降到只剩2.5%，因其明年裝置的產能，約48%需來自美國生產商包括科林、應用材料等公司的設備。上述估計是基於他對中芯受影響產能的計算，不含價格波動或產能利用率的影響。

中芯國際目前已被美國列入黑名單，先前有報導指出，今年中芯已在7奈米製程上取得突破性進展。

半導體產業分析機構SemiAnalysis首席分析師巴特爾（Dylan Patel）則表示，美中兩國正式進入經濟戰，已經沒有和解的可能。他估計，這些限制措施可能導致全球技術和工業貿易減少數千億美元。

上週拜登政府宣布對中國出口晶片技術的新限制，包括限制用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片出口，並收緊向任何中國企業出售半導體製造設備的規定。

另根據路透報導，若美國技術和晶片製造將不再支援中國廠商，將使中國晶片製造產業倒退數年。